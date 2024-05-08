Звезда «Пианистки» возглавит жюри Венецианского кинофестиваля в 2024 году

Французская актриса Изабель Юппер («Пианистка», «Она») возглавила жюри 81-го Венецианского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте смотра.

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«У меня давно сложились замечательные отношения с фестивалем, и для меня большая честь стать привилегированным зрителем на этом мероприятии», — говорит Юппер.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера объяснил выбор Юппер тем, что она является выдающейся актрисой и музой великих режиссеров, однако не отказывается сниматься и в картинах начинающих кинематографистов.

Изабель Юппер — лауреатка Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Виолетта Нозьер» Клода Шаброля и за роль в драме Михаэля Ханеке «Пианистка». На Венецианском кинофестивале она дважды становилась обладательницей Кубока Вольпи за лучшую женскую роль за фильмы «Женское дело» и «Церемония». В 2017 году за роль в драме Пола Верховена «Она» Юппер получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

Венецианский фестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

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