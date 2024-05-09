Кто из известных советских актеров прошел войну

Ежегодно в преддверии Дня Победы телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" проводит специальную акцию, рассказывая о судьбах кинематографистов, прошедших Великую Отечественную войну: об их непростом фронтовом пути и творчестве после войны. Этот проект называется "Бессмертный полк телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В этом году он пополнился биографиями Булата Окуджавы, Александра Алова, Зиновия Гердта, Нины Сазоновой, Юрия Катина-Ярцева, Алексея Ванина, Владимира Гуляева, Павла Луспекаева, Павла Винника, Николая Пастухова. "Российская газета" и телеканал собрали редкие кадры со съемок кинофильмов и факты из жизни кинематографистов-фронтовиков.

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Василий Шукшин и Алексей Ванин на съемках фильма "Калина красная". Фото: Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция"

В начале Великой Отечественной войны Алексею Ванину было 16 лет, и на фронт его не взяли. Тогда он заявил в паспортном столе, что потерял метрику, и в новых документах поменял себе дату рождения. В 1942 году он был зачислен в состав Сталинской стрелковой дивизии добровольцев-сибиряков. Воевал на Калининском фронте, служил в составе 279-й стрелковой Лисичанской Краснознаменной дивизии и 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Дважды был ранен. Был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалью "За отвагу". После войны занялся классической борьбой, получил звание мастера спорта, стал тренером. В 1953 году Ванина взяли на главную роль в картину "Чемпион мира" - так он попал в кинематограф. Известен зрителю по фильмам "Джентльмены удачи", "Афоня", "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Гардемарины, вперёд!" и многим другим.

Во время войны Владимир Гуляев окончил авиационную школу, был летчиком, воевал на Прибалтийском фронте. О его подвигах не раз писали в газете "Советский сокол". Так, во время одного из вылетов самолет Гуляева после атаки немецких истребителей получил серьезные повреждения. Но Владимир сделал еще три захода на цель, сумел привести Ил-2 на свой аэродром и посадить машину. Будущий актер закончил войну под Кенигсбергом, участвовал в параде Победы на Красной площади. Был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени.

После войны Владимир Гуляев окончил ВГИК. Снимался в фильмах "Чемпион мира", "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Бриллиантовая рука", "За час до рассвета", "Ко мне, Мухтар!".

Когда началась Великая Отечественная война, Павлу Луспекаеву было 14 лет. В 16 лет он ушел в партизанский отряд. Участвовал в боевых операциях и рейдах разведгруппы. В одном из рейдов получил обморожение ног, а в бою был ранен в локтевой сустав и чудом избежал ампутации руки. Впоследствии все это серьезно сказалось на здоровье актера.

После войны Луспекаев окончил Щепкинское училище. Служил на сценах Тбилисского государственного драматического русского театра имени Грибоедова, Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки, в знаменитом ленинградском Большом драматическом театре у Георгия Товстоногова. Снимался в фильмах "Балтийское небо", "Республика ШКИД", "Три толстяка", "Тайна двух океанов" и многих других. Самой известной работой Луспекаева в кино стала роль таможенника Верещагина в истерне "Белое солнце пустыни". И хотя на момент съемок у актера были ампутированы части ступней (последствия военных травм), все трюки в картине Луспекаев исполнил самостоятельно.

На фронт Павел Винник рвался с 1941 года, когда получил похоронку на отца, но его призвали только в апреле 1944-го. Он был зачислен в роту автоматчиков 1374-го полка 416-й стрелковой дивизии. Воевал на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в сражении под Варшавой, в боях за плацдарм реки Одер, за Берлин. Был контужен, получил ранение в ногу. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени.

Павел Винник демобилизовался в звании старшего сержанта. После войны окончил Московское городское театральное училище, а затем ГИТИС. Снимался в фильмах "Смелые люди", "Застава в горах", "Пролог", "Испытательный срок", "До свидания, мальчики", "Золотой теленок", "Двенадцать стульев", "Розыгрыш", "Мимино".

Еще до войны Николай Пастухов был принят во вспомогательный состав труппы Центрального театра Красной Армии. Но в 1942 году его призвали на фронт. Воевал в составе 10-й гвардейской танковой бригады на Брянском фронте. В 1944 году попал на 2-й Прибалтийский фронт. Получил ранение, после которого его отправили в музыкальный взвод 308-й стрелковой дивизии. Был награжден медалью "За боевые заслуги", орденом Красной Звезды.

После войны Николай Пастухов вернулся в театр Красной Армии. На сцене этого театра его и заметил Андрей Кончаловский и пригласил сыграть роль помещика Телегина в экранизации произведения Чехова "Дядя Ваня". За этим последовали роли в фильмах "Станционный смотритель" Сергея Соловьева, "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино" Никиты Михалкова. В картине Петра Тодоровского "В день праздника" Николай Пастухов исполнил главную роль - ветерана Великой Отечественной войны Пантелеймона Гринина.

Папанов и Глазырин

Булат Окуджава, написавший песню "Нам нужна одна победа", был призван в армию в 1942 году. В качестве минометчика кавалерийского полка 5-го гвардейского Донского кавалерийского казачьего корпуса участвовал в обороне Кавказа. После ранения, когда пуля сильно раздробила ему бедро, был переведен в 124-й стрелковый запасной полк города Батуми, затем в 126-ю гаубичную артиллерийскую бригаду большой мощности Закавказского фронта. Охранял советскую границу.

После войны, в 1950-е годы Окуджава начал выступать с песнями собственного сочинения. В 1965 году он совместно с Петром Тодоровским написал сценарий для киноповести "Верность", а затем вместе с Владимиром Мотылем - сценарий трагикомедии "Женя, Женечка и "катюша"". Песни на стихи Булата Окуджавы звучат в фильмах "Аты-баты, шли солдаты…", "Соломенная шляпка", "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья" и многих других. Самой известной работой Окуджавы в кино стала композиция "Нам нужна одна победа" из фильма "Белорусский вокзал", для которой он написал не только стихи, но и музыку.

Анатолий Папанов, который исполнил в фильме одну из главных ролей, бухгалтера Дубинского, тоже прошел Великую Отечественную, командовал взводом зенитной артиллерии, был тяжело ранен. А Алексей Глазырин, исполнитель роли Виктора Харламова, участвовал во фронтовых бригадах.

Александр Алов ушел добровольцем на фронт сразу после окончания школы. Служил в 23-м сабельном эскадроне 1-го Особого кавалерийского полка, был стрелком 210-го армейского запасного стрелкового полка 4-й гвардейской армии. Участвовал в обороне Москвы, битве под Сталинградом, Курской битве, в боях за Днепр, за освобождение Будапешта и Вены. Был контужен, получил ранение в голову. Награжден орденом Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги".

Во ВГИК Алов поступил еще во время войны, когда находился на восстановлении после контузии. После демобилизации продолжил учебу. Вместе со своим соавтором Владимиром Наумовым Алов снял 10 картин, в числе которых экранизация произведений Михаила Булгакова "Бег". Он призер Венецианского фестиваля - фильм "Мир входящему", советско-французский фильм "Тегеран-43". Последней работой Алова в кино стала картина по роману Юрия Бондарева "Берег".

Когда началась Великая Отечественная война, у Зиновия Гердта (на тот момент Залмана Храпиновича; позже артист сменил имя и фамилию) была бронь. Тем не менее, он ушел добровольцем на фронт. Воевал на Калининском и Воронежском фронтах, командовал взводом, был начальником инженерной службы 81-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии Воронежского фронта. Участвовал в разминировании минных полей. Под Харьковом получил осколочное ранение в ногу. Чудом избежал ампутации, перенес множество операций и до конца жизни хромал. Был награжден орденом Красной Звезды.

После войны Гердт стал работать в Центральном театре кукол под руководством С. В. Образцова. Популярность как киноактер получил после фильмов "Фокусник" Петра Тодоровского и "Золотой теленок" Михаила Швейцера. Сыграл в фильмах "Соломенная шляпка", "Розыгрыш", "О бедном гусаре замолвите слово", "Место встречи изменить нельзя".

В начале Великой Отечественной войны Нина Сазонова служила в театре Красной Армии. 22 июня артисты театра отправились на вокзал, чтобы выступить перед солдатами, которые уходили на фронт. Вскоре Нина Сазонова и сама попала на фронт в составе 10-й концертно-фронтовой бригады. Актриса приняла участие более чем в 3000 концертов в госпиталях и на фронте. Под Харьковом бригада попала в окружение, большинство артистов, коллег Нины Сазоновой, погибло. Актриса чудом спаслась: она пряталась от нацистов в стоге сена, просила помощи у крестьян, с трудом вышла к советским военнослужащим.

После фронта Нина Сазонова вернулась в родной театр. В кино дебютировала в фильме "Поэма о море". Известна зрителям по фильмам "Женщины", "Бабье царство", "Первый троллейбус", "Живет такой парень", "Зигзаг удачи", "Юркины рассветы".

Юрий Катин-Ярцев был призван в армию в 1939 году в железнодорожные войска. Во время службы занимался строительством мостов на Дальнем Востоке. В 1943 году отправлен на Воронежский фронт. Воевал в составе железнодорожных войск 1-го Украинского фронта, а затем 4-го Украинского фронта. Был начальником водолазной станции, помощником командира взвода 63-го мостового железнодорожного батальона. День Победы встретил в Польше. Награжден медалью "За боевые заслуги" и орденом Красной Звезды.

На момент призыва в армию Катин-Ярцев уже был студентом театрального училища имени Б. В. Щукина. После войны окончил училище, служил в Московском театре на Малой Бронной. Известен зрителям по фильмам "Приключения Буратино", "Тот самый Мюнхгаузен", "Незваный друг", "Трое в лодке, не считая собаки", "Агония", "Минута молчания", "Бой после победы", "Семнадцать мгновений весны", "Здесь твой фронт", "Говорит Москва".