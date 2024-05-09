Дуэйн Джонсон показал, как тренируется ради роли экс-чемпиона UFC

Актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимки из спортзала, где он проходит подготовку перед фильмом «Крушащая машина».

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«Тренировочный лагерь для фильма «Smashing Machine», в котором я сыграю роль Марка Керра — двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе. Учусь и работаю изо дня в день. Благодарен за то, что расту», — написал Джонсон.

В ноябре 2023 года Дуэйн «Скала» Джонсон на шоу Джимми Фэллона заявил, что следующим его фильмом станет киноадаптация мультфильма «Моана». Джонсон отметил, что съемки в картине позволят ему отдать дань наследию и культуре своего народа. Сроки производства и детали сюжета полнометражного ремейка «Моаны» неизвестны. Продюсерами нового фильма выступят Джонсон, Дэни Гарсия и Хирам Гарсия в составе компании Seven Bucks Productions, а также Бо Флинн из Flynn Picture Co.