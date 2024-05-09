Анатолий Кот рассказал, как относится к званию одного из главных злодеев российского кино

Актер Анатолий Кот, известный своими ролями антагонистов в кино, рассказал РИА Новости, как ему удается играть злодеев.

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«Это моя профессия — оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе — совместный с режиссером психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит. Знаете, это как для медвежатника подобрать ключик к сейфу. Кайф», — пояснил Кот.

Артист отметил, что перед тем как согласиться на какую-либо роль, всегда сначала проходит пробы. По словам Кота, ему наиболее важен сам материал, но многое зависит и от команды, с которой придется работать. Артист также согласился с мнением, что у современных шоураннеров и режиссеров не получается наиболее эффективно передать атмосферу Советского Союза.