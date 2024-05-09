Внешность 59-летнего Киану Ривза на новых фото удивила поклонников

Публика строит догадки, что же произошло со внешностью актёра. 59-летний Киану Ривз вместе со своей возлюбленной Александрой Грант стал почётным гостем гала-концерта, проходившего в Музей Хаммера, расположенном в Лос-Анджелесе. Как и всегда, актёр появился на светском мероприятии в элегантном образе с пиджаком.

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В этот раз поклонники сильно удивились, когда увидели фотографии Ривза. Многим показалось, что черты лица голливудской звезды неожиданно поменялись за последнее время. Пользователи Сети решили, что Киану даже прибегнул к услугам косметолога, а некоторые списали перемены во внешности актёра на непривычную после длинных волос короткую стрижку.

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Особенно чуткие фанаты Ривза опасаются, что такие изменения могут быть связаны с самочувствием актёра или же с каким-то событиями, происходящими в его жизни. Не исключено, что Киану просто устал, ведь он продолжает активно сниматься в кино, а на одной из недавних съёмок Ривз даже умудрился получить травму ноги.