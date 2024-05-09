Актриса Сидни Суини снялась в микрошортах и жакете

Звезда сериала «Эйфория» Синди Суини вышла на публику в необычном образе. Фотографии актрисы опубликованы на сайте Daily Mail.

© Global Look Press

26-летняя Сидни Суини была замечена в Нью-Йорке. Знаменитость отправилась на прогулку в серой рубашке, которую сочетала с блестящим жакетом. Актриса также надела микрошорты, украшенные металлическими бусинами. Она дополнила наряд сияющими гольфами, белыми туфлями на каблуках с острым мысом, золотыми серьгами и солнцезащитными очками. Звезда собрала волосы в хвост и сделала естественный макияж.

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Сидни Суини – 26-летняя американская актриса, снимающаяся в кино с раннего детства. Девушка обрела большую популярность после выхода сериала «Эйфория» от HBO, где сыграла одну из главных ролей.

В конце марта знаменитость назвала главные привычки для поддержания красоты: ранние подъемы, большое количество воды и усиленные тренировки. Сидни Суини также добавила, что намеренно отказалась от кофе и никогда его не пробовала. Несмотря на то, что из-за съемок ей приходится работать по ночам и спать по два часа, включать напиток в свой рацион она не планирует.