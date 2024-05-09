Актриса Ким Кэтролл вышла на публику с возлюбленным Расселом

Голливудская актриса Ким Кэтролл впервые за долгое время вышла на публику со своим возлюбленным Расселом Томасом. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

© Global Look Press

67-летняя Ким Кэтролл замечена с 53-летним Расселом Томасом в Лондоне. Актриса была одета в голубую блузу с воланами, белый жакет, широкие брюки и кожаные лоферы. Знаменитость дополнила образ черными солнцезащитными очками с синими линзами, сумкой и золотым кольцом. Рассел Томас появился на публике в черной рубашке, темной куртке, джинсах, кедах и солнцезащитных очках. По информации журналистов, влюбленных подловили папарацци, когда они выходили из магазина Balmain.

Прошлой осенью Ким Кэтролл стала лицом новой рекламной кампании бренда белья Ким Кардашьян Skims. Актриса снялась в черном облегающем платье, лежа на платформе. Знаменитости распустили волосы и сделали нюдовый макияж. В рекламном видеоролике она призналась, что чувствует себя «чертовски потрясающе» в выбранном образе.

Ким Кэтролл в предыдущие годы заявляла, что ее не звали сниматься в спин-оффе «Секса в большом городе». Она также утверждала, что больше не будет играть свою героиню — Саманту Джонс. В СМИ причиной отсутствия актрисы в первом сезоне продолжения называли конфликт между ней и Сарой Джессикой Паркер. Однако Кэтролл все-таки появилась в эпизоде второго сезона сериала «И просто так».