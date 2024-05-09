Эмили Блант рассказала, как проходила пробы на фильм Кончаловского

Голливудская актриса Эмили Блант раскритиковала российского режиссера Андрея Кончаловского. Об этом в четверг, 9 мая, сообщило издание The Sun.

© Вечерняя Москва

Актриса познакомилась с российским режиссером в возрасте 19 лет, когда она пробовалась на роль молодой возлюбленной короля Генриха II в его фильме «Лев зимой». Фильм вышел на экраны в 2003 году. По словам Блант, Кончаловский во время прослушивания вел себя очень жестко.

— Царила женоненавистническая атмосфера. Я помню, как была раздавлена, когда все закончилось. Это было ужасно, чувствуешь себя ничтожеством в такой момент, — рассказала Блант.

По ее словам, во время работы актерам приходится тяжело. Иногда они «ощущают себя как в окопах», где приходится «держать удар». Ситуация с прослушиванием для актрисы стала серьезной, и она до сих пор помнит тот случай, говорится в публикации The Sun.

Российский актер, режиссер и кинопродюсер Филипп Янковский во время дискуссии с журналистами прокомментировал поведение актера Никиты Кологривого. Он сказал, что его коллега хороший актер, но ему стоит успокоиться и пережить свалившуюся на него популярность.