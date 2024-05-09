Ушла из жизни советская и российская режиссер Людмила Коршик

Скончалась Людмила Коршик. Об этом сообщили в Свердловской организации Союза кинематографистов.

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"Ушла из жизни Людмила Петровна Коршик. Режиссер и сценарист. Лауреат премии "Имперская культура" имени Володина, Национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь", фестивалей "Сталкер", "Золотой Витязь" и "Послание к человеку", - сказано в некрологе, размещенном на сайте организации.

Коршик - выпускница факультета журналистики Уральского университета 1969 года.

"Она умела видеть главное в мимолетном, замечать важное в том, что казалось несущественным. И эти качества оказались ценными и нужными в кино", - отметили коллеги режиссера.

С 1993 года Людмила Петровна руководила творческим объединением "Кинохроника", была редактором киножурналов "Советский Урал" и "Наше время". Сняла фильмы "Тихая моя родина…", "Среди своих", "В чистом поле", "Гастарбайтер Вера", "Не только за грехи наши…", "Вернулись мы на Родину…", другие.

Елена Дубкова, дочь кинематографистки, пошедшая по стопам матери, печальное сообщение подтвердила.