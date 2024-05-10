10-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста дебютирует как актриса

Еще одна непо-бейби семимильными шагами покоряет Голливуд. 10-летняя Норт Уэст уже записала и готовится выпустить свой дебютный музыкальный альбом под названием «Elementary School Dropout», а теперь начинает делать свои первые шаги и на актерском поприще. Дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста присоединилась к звездному составу спектакля «Король Лев», посвященного 30-летию легендарного диснеевского фильма.

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Представление сыграют в Лос-Анджелесе в течение двух вечеров в концертном зале Hollywood Bowl под открытым небом. Шоу соберет звезд Бродвея, исполнителей оригинального фильма и ремейка 2019 года. Пока неясно, какую роль Норт сыграет в постановке, но известно, что она выйдет на сцену в оба дня — 24 и 25 мая. Позже шоу обещают показать по ТВ. Честно, уже не терпится оценить актерские таланты звездной наследницы — особенно учитывая неожиданный успех ее мамы на этом поприще.