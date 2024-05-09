Звезда фильмов Marvel Джереми Реннер перенес клиническую смерть

Стала известна еще одна жуткая деталь инцидента с американским актером Джереми Реннером.

© globallookpress

В январе прошлого года актер попытался быть супергероем не только на экране, но и в жизни, и, спасая племянника, попал под гусеницы снегоуборочного трактора.

Реннер получил почти сорок переломов, едва не лишился ноги и восстанавливался в течение года, вернувшись к работе лишь зимой 2024-го.

Более того, как рассказал в интервью западным СМИ коллега Реннера Майкл Бич, работающий с ним в сериале "Мэр Кингстауна", во время инцидента его экранный партнер, оказывается, "был мертв несколько секунд" - перенес клиническую смерть.

"Он тогда действительно умер. Я об этом не знал - он мне сам рассказал", - отметил Бич.

При этом артист добавил, что стойкость и воля Реннера достойны восхищения:

"Отличный мужик, из таких бы гвозди делать", - считает Бич.

53-летний Реннер дважды номинировался на "Оскар", номинант премий BAFTA и "Золотой глобус". Сыграл Соколиного глаза в шести фильмах киновселенной по комиксам Marvel.