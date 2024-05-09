Сара Хайленд и Тейлор Лотнер отправятся на роскошную свадьбу

Тейлор Лотнер («Сумерки»), Сара Хайленд («Американская семейка»), Энди Макдауэлл («Уборщица. История матери одиночки») и Брентон Туэйтс («Малефисента») сыграют главные роли в романтической комедии «The Token Groomsman». Как сообщает Deadline, картина станет полнометражным режиссерским дебютом продюсера Натали Симпкинс, сценарий она написала вместе с Сохалом Андрусом Мортазави и Джоном Си Холлом по рассказу последнего.

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Фильм рассказывает об ориентированном на карьеру Скотте (Лотнер), у которого не ладится с работой (и деньгами). В этот момент его приглашают стать шафером на элитной, роскошной свадьбе. Проблема только в том, что он не помнит, кто жених! Но соблазненный богатыми и влиятельными людьми и надеющийся завести новые деловые связи, Скотт улетает в Италию, планируя смешаться с толпой гостей и быстро получить наличные. Но когда неожиданно вспыхивают искры в его отношениях с сестрой жениха Мией (Хайленд), Скотту приходится выбирать между «закрытием сделки» ради денег или ради любви.