В «Фантастической четверке» сыграет Джон Малкович, звезда фильма «РЭД»

Как сообщает издание Deadline, актёр Джон Малкович сыграет в новой «Фантастической четвёрке» киновселенной Marvel. Звезда «Быть Джоном Малковичем» и «РЭД» исполнит некую секретную роль, о которой инсайдерам пока ничего не известно.

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Таким образом, к касту одного из самых ожидаемых фильмов Marvel присоединился ещё один известный голливудский актёр. Судя по всему, Малкович перевоплотится во второстепенного персонажа и вряд ли сыграет злодея. Им, по данным инсайдеров, станет Галактус, которого сыграет Хавьер Бардем.

Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса Вместе с ним в проекте снимутся Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). Премьера «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля 2025 года.