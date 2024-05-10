Анна Чиповская рассказала, как известный актер сорвал с нее одежду на кинопробах

Актриса Анна Чиповская поделилась с журналистами шокирующим воспоминанием о том, как во время кинопроб один известный актер сорвал с нее одежду. Артистка призналась, что была в состоянии шока и не представляла, как реагировать на эту ситуацию.

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В интервью журналу Blueprint Чиповская рассказала, что по сценарию во время кинопроб она должна была изобразить страстную сцену с одним известным европейским актером. Имя его Чиповская, правда, не назвала.

"Ситуация по сюжету следующая: герои встречаются накануне свадьбы, они безумно влюблены друг в друга, между ними происходит сиюминутная страсть. На этом завязана сцена. Важно заметить, что это именно проба", - подчеркнула актриса.

На Чиповской был исторический костюм, под которым не оказалось нижнего белья.

"И вот в какой-то момент партнер просто берет и срывает с меня верх исторического платья, под которым у меня ничего нет. Просто срывает и продолжает сцену", - рассказала Чиповская. После проб артистка высказала напарнику по съемочной площадке свое возмущение, но тот парировал, что "это просто тело".

Анна Чиповская не стала выносить тогда эту ситуацию на обсуждение и сейчас в интервью даже не назвала фильм, для которого была эта проба. По словам артистки, в ее контракте указывалось, что в фильме актриса должна раздеваться.

Но, подчеркнула Чиповская, тогда речь шла именно о кинопробах - и артистка была морально не готова к тому, что события будут развиваться именно так.

При этом комментируя голливудские скандалы с домогательствами до актрис со стороны продюсеров и партнеров по съемочной площадке, актриса подчеркнула:

"Мне сильно везло. У меня практически всегда, на протяжении двадцати двух лет, что снимаюсь в кино, все строилось на взаимоуважении. Ни один режиссер или продюсер не позволил себе ничего подобного в мою сторону".

А ситуацию с платьем Чиповская объяснила журналистам разницей в менталитетах:

"Например, европейские актеры могут играть в театре абсолютно голыми, нам же на уровне культурного кода и советского (у многих) воспитания довольно сложно и непривычно настолько расширять собственные рамки", - сказала Чиповская.

И также отметила, что в российском кинематографе при съемках пикантных сцен существует практика, когда актер может сказать стоп-слово, чтобы прекратить процесс.