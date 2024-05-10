Звезда «Мятежного духа» оказалась в больнице, спасая своего двухлетнего сына

38-летняя Инес Паломбо, аргентинская актриса кино и ТВ и продюсер, оказалась в больнице с травмами - перелом, ушибы и временная частичная амнезия.

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Паломбо хорошо знакома нашим зрителям по теленовеллам "Мятежный дух" и "Ты - моя жизнь" (18+), в последнем шоу ее экранной партнершей была Наталия Орейро. Плюс Инес играла в национальной версии ситкома "Женаты, с детьми" (18+) и появляется в многосерийном байопике 2021 года о Марадоне.

Инес только что вышла на связь с поклонниками через соцсети и рассказала, что попала в ДТП в Абу-Даби, куда отправилась отдохнуть со своим партнером и их двухлетним сыном Фелипе.

В планах пары было почти полтора месяца путешествий и отдыха. Но вместо этого - пока больничная палата в Дубае.

По словам Инес, авария произошла на городской трассе. Травмы молодая женщина получила, когда "инстинктивно бросилась прикрыть сына" - они находились на заднем сидении автомобиля и, к счастью, были пристегнуты.

"Я закричали - и дальше ничего не помню, потому что потеряла сознание", - пишет актриса.

Очнулась уже в больнице.

Как ей после рассказали, в них врезалась другая машина, автомобиль пары стало крутить на дороге, а нарушитель перевернулся.

Артистка заверила, что путешествие тем не менее они прерывать не собираются и продолжат его, как только станет ясно "каким темпами прогрессирует восстановление" Паломбо.