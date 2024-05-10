Татьяна Арнтгольц назвала роли, которые никогда не сыграет

Российская актриса Татьяна Арнтгольц запомнилась зрителю после сериала «И все-таки я люблю…». В последнее время она не появлялась в крупных проектах на экране. Жена Марка Богатырева призналась, что не выбирает роли, которые не идут на пользу ее имиджу.

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Татьяна заявила, что не будет играть токсичных героинь. Поэтому она тщательно отбирает проекты, в которых планирует участвовать. Арнтгольц отказывается от ролей героев с низкой социальной позицией.

«Не хочу играть убийц и пытаться их оправдать. Никаких насильников или насильниц. Никаких убогих матерей, которые бьют и издеваются над своими детьми», — рассказала она в интервью YouTube-каналу «Историс — Откройте, Давид!».

Актриса отказывается и от ролей содержанок и прочих продажных женщин. Она отметила, что ей неприятны такие персонажи.

Арнтгольц призналась, что каждую роль пропускает через себя, поэтому актрисе важно понимать и любить своего героя. Однако она не осуждает коллег, которым нравятся подобные образы.

В 2020 году Татьяна вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева. Спустя год у пары родился сын Данила. Также у актрисы есть дочь Мария от первого брака.

Ранее Татьяна Арнтгольц поделилась редким фото с дочкой Марией от первого брака с актером Иваном Жидковым в соцсетях.