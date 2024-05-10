«Мечтаю сыграть женщину с биполярным расстройством». Как живет Софья Ардова

Актриса Софья Ардова снимается в кино и играет в театре.

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В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Ардова

Софья Ардова родилась 29 сентября 1996 года в Москве. Ее мать — народная артистка России Анна Ардова, дедушка — режиссер и актер Борис Ардов, бабушка — бывшая актриса Театра юного зрителя Мира Ардова, отчим — заслуженный артист РФ Александр Шаврин.

Ардова училась в Архитектурно-дизайнерской студии. В 2016 году окончила Московскую театральную школу Олега Табакова.

Артистка снималась в картинах «Игра на выбывание», «Все к лучшему», «Психологини», «Ангел-хранитель», «Анатомия убийства», «Реставратор», «Ростов», «Женская версия. Ваше время и стекло», «Магомаев», «Секреты семейной жизни», «Из чувства долга» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

«Я живу кино и сериалами! Стараюсь смотреть каждый день. Кино — это моя жизнь! Предпочитаю разные жанры. Очень люблю детективы и обожаю интересные расследования», — рассказывала Ардова.

Что известно о личной жизни Ардовой

Софья Ардова состояла в отношениях с актером Игорем Хрипуновым, который старше ее на 16 лет.

«Он мне казался человеком, к которому невозможно подойти. Бывают такие влюбленности, когда ты можешь кокетничать, а бывают мужчины, рядом с которыми ты способна лишь произнести „здравствуйте“ и думать, что, возможно, когда-нибудь вы будете дружить. Вот Игоря я тогда себе придумала, и он так и стоит на пьедестале», — рассказывала Ардова.

В 2019 году пара рассталась.

«Мы расстались друзьями, общаемся и с ней, и с ее прекрасной мамочкой. Я их очень уважаю, они талантливые люди. Но в какой-­то момент я понял, что Соне всего 23 года, пусть она занимается своим развитием, делает карьеру. Она к этому стремится, и у нее все получится. Соня открыта для многообразия мира, ей, наверное, нужно просто погулять пока. Но главное, я не был для нее тем, кем она была для меня: и потенциальной женой, и матерью моих детей, всем. Года через два совместной жизни я вдруг с ясностью осознал это», — комментировал Хрипунов WomanHit.

В 2022 году Ардова вышла замуж за актера Дениса Парамонова.

Чем сейчас занимается Ардова

Софья Ардова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Мастер и Маргарита».

В 2022 году актриса снялась в сериалах «Наперекор судьбе» и «Провинциальный детектив».

В 2023 году вышла мелодрама «Постучись в мою калитку» с ее участием.