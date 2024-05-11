Критик негативно высказался об игре Пересильд младшей в «Слове пацана»

Критик Сергей Соседов оказался в числе тех, кому кинолента не пришлась по душе, он высказался негативно об игре актрисы Анны Пересильд. Об этом в субботу, 11 мая, сообщил критик в рамках YouTube-проекта «СпецКорр».

Музыкальный критик признался, что потратил много времени на просмотр и признался, что игра многих актеров вызвала у меня вопросы, особенно игра Пересильд.

По его словам, образ Айгуль оказался самым слабым в фильме. Она всегда мертвая, какая-то не своя, она где-то в своем мире.

— Что у нее лицо было после изнасилования, что до изнасилования — точно такое же лицо. Просто какая-то картонная фигура это Айгуль, — сказал Соседов.

Критик сказал, что это может быть как плохо прописанный образ в сценарии, так и проблема в самой Анне Пересильд.

То ли образ так создан, может быть, не дописан, то ли это отвратительная игра актрисы, я не могу понять, — добавил критик.

Работа некоторых актеров ему показалась достойной. Он выделил игру Рузиля Минекаева и Леона Кемстача. Их игру он назвал подвижной, точной, у них работает и тело и мимика, передало слова критика издание StarHit.

Режиссер Алексей Учитель в рамках одного из недавних интервью поделился предположениями об актерском будущем своей дочери Анны Пересильд. Он сказал, что предложений очень много и юной актрисе придется выбирать роли более внимательно.