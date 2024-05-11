Ушел из жизни Ханс Вальгрен, один из самых известных скандинавских актеров

Умер Ханс Вальгрен, актер кино и сериалов, телеведущий, артист дубляжа, музыкант и композитор.

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Об уходе одного из самых известных и популярных шведских артистов сообщают СМИ страны со ссылкой на подтверждение от родных.

Вальгрен умер на 87-м году жизни.

Ханс Вальгрен родился в 1937-м. На экране дебютировал уже в 1945 году. Первый актерский прорыв - драма "Девушка в ресторане" 1959-го.

Снялся в проектах "Кентервилльское приведение" (шведская телеверсия истории, 1962 год), телефильме "Генрих IV" - по Шекспиру, "Ева - изгой" (18+), хорроре "У страха 1000 глаз" (18+), озвучивал "Покемонов".

Был женат на известной по ленте Бергмана "Фанни и Александр" (18+) актрисе Кристине Шоллин. Трое из их детей пошли по стопам родителей.

С 2016 года Вальгрен и его дочь, певица и актриса Пернилла, участвовали в "именном" реалити-шоу Wahlgrens värld. На сегодня вышло десять сезонов программы.