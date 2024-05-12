Актриса Приянка Чопра показала фото с Ником Джонасом и дочерью Мэлти

Актриса и модель Приянка Чопра показала поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкую фотографию со своим мужем и подросшей дочерью.

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На снимке 41-летняя Приянка Чопра была запечатлена вместе с 31-летним певцом Ником Джонасом и двухлетней дочерью Мэлти Мэри во время прогулки. Актриса позировала в джинсовой куртке, черных брюках, белой кепке и солнцезащитных очках. Поп-исполнитель был одет в черную атласную рубашку и брюки в тон, а девочка — в спортивный костюм и кеды.

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"Мои ангелы", — подписала фото актриса.

В 2018 году Приянка вышла замуж за участника поп-рок бойзбенда Jonas Brothers, Ника Джонаса после полугода отношений. Знаменитости организовали торжество во дворце Умайд-Бхаван в Индии. В начале 2022 года влюбленные впервые стали родителями. У Приянки Чопры и Ника Джонаса родилась дочь Мэлти Мэри от суррогатной матери. Девочка появилась на свет на три месяца раньше срока. Ее положили в реанимацию, где она провела 100 дней. В интервью британскому Vogue Приянка Чопра рассказала о первых днях дочери.