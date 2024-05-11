Джефф Бриджес и Дэйв Батиста сыграют в фильме «Грендель»

Авторы фильма «Грендель» по одноимённому роману Джона Гарднера определились с актёрским составом, о чём сообщает Variety.

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Роль Беовульфа в картине сыграет Дэйв Батиста (Дракс Разрушитель из Marvel), образ Гренделя примерит на себя Джефф Бриджес («Сумасшедшее сердце», «Фаворит»), а короля Хротгара покажет Брайан Крэнстон (Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие»).

В съёмках также примут участие Томасин Маккензи, Эйдан Тёрнер и Ти-Боун Бёрнетт. Кресло режиссёра займёт Роберт Д. Кшиковски («Человек, который убил Гитлера»).

«Грендель» — роман-пересказ, основанный на англосаксонской поэме VII века о храбром воине Беовульфе, который побеждает страшное чудовище, его мать и грозного дракона. Произведение получило несколько экранизаций — например, фантастическая драма Роберта Земекиса в 2007 году или сериал 2016 года.