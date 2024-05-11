Письмо Путину, смерть жены, внебрачный сын: где сейчас актер Михаил Ножкин

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин последний раз снимался в кино в 2019 году. Чем он занимается сейчас, поддерживает ли спецоперацию?

Чем известен Ножкин

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве.

После окончания школы он получил профессию строителя в техникуме Моссовета, в котором активно участвовал в самодеятельности.

В 1961 году Ножкин окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады.

В кино снимается в 1967 года. Дебютировал в картине «На два часа раньше».

«Я пришел в кино в 1967 году уже очень известным человеком, прежде всего как эстрадный драматург и поэт. Поэтому у меня была возможность выбирать роли. На протяжении всей своей карьеры в кино я отказался от десятков ролей, потому что они были мне неинтересны. В основном это были отрицательные герои. Мне никогда не хотелось играть негодяев. Для этого нужна иная жизненная философия, чем моя. Ведь каждая роль — это еще одна жизнь, небольшая, но прожитая тобой», — вспоминал Ножкин.

Также артист снимался в проектах «Ошибка резидента», «У озера», «Судьба резидента», «Освобождение: Битва за Берлин», «Освобождение: Последний штурм», «Любовь и свобода», «Мальчишку звали капитаном», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Трагедия 2-го века» и других.

Всего в его фильмографии 20 работ.

Кроме актерской работы Ножкин писал сценарии к фильмам. В 1982 году стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых за сценарий документального фильма «Ради жизни на земле».

Также Ножкин выступил автором песен к нескольким картинам — «Золотые рога», «Финист — Ясный сокол» и других.

С 1995 года — член Союза писателей России. С 2015 года — почетный член Союза писателей ДНР.

«Литература для меня в принципе важнее, она на первом месте. Кино — очень интересно, но мои роли в нем, так или иначе, могли бы сыграть и другие люди. А вот то, что я делаю в поэзии, и вообще в литературе, не может сделать никто. Это более индивидуально. К сожалению, я много потерял времени, работая в стол», — рассказывал Ножкин.

В 2020 года актер занял должность первого заместителя Председателя Правления Союза писателей России.

Что известно о личной жизни Ножкина

С 1959 по 2004 год Михаил Ножкин был женат на Ларисе Голубиной. Она была старше избранника на 17 лет и работала завлитом Театра эстрады.

«Мы прожили с Ларисой без трех месяцев 45 лет. Для нашего мира актерского, литературного, где по пять — десять раз женятся-разводятся, это удивительно. Она действительно была светлым человеком от рождения. Бывает с божьей искрой человек, вот она была такой, как-то светилась изнутри. Я звал ее „Ваша светлость“. Она помогла мне в себя поверить, в то, что у меня есть способности. Она все время не то что заставляла, а двигала мое творчество и убеждала меня самого — неповоротливого и неверующего Фому в то, что я могу что-то сделать. Она жила моими делами, моим творчеством, моими планами, поездками, съемками. У меня есть стихотворение, ей посвященное. Называется „Берегиня“. Вот она была моей Берегиней», — говорил Ножкин.

В 2004 году Голубина умерла. Общих детей у супругов не было, но Ножкин воспитал сына Голубиной Дмитрия. Он скончался спустя два года после мамы.

У Ножкина также есть внебрачный сын Михаил от актрисы Валентины Колосовой. Голубина об этом не знала.

«Мама мне подробностей отношений с отцом никогда не рассказывала. Но то, что именно Ножкин мой папа, сколько себя помню, знал. Он постоянно находился на расстоянии вытянутой руки. Старался помочь», — рассказывал Михаил.

Как Ножкин поддерживает спецоперацию

В 2022 году деятели культуры, в числе которых был Михаил Ножкин, в письме на имя президента Владимира Путина поддержали спецоперацию, отметив, что «нацисты вершили страшные преступления на протяжении восьми лет».

«Миролюбивая Россия всегда была против войн, никогда их не начинала, но всегда их заканчивала. Мы, деятели культуры, заявляем о поддержке спецоперации и позиции президента нашей страны. Да укрепит Вас Господь и да сохранит братский народ Малой Руси», — говорилось в тексте письма.

Чем сейчас занимается Ножкин

Михаил Ножкин последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышла документальная картина «С мячом с Британию» с его участием.

При этом артист, который является членом Союза писателей России, все также публикует свои произведения и выступает на патриотических мероприятиях и торжествах. Помимо этого, он проводит творческие встречи и поэтические вечера, посвященные победе в Великой Отечественной войне.