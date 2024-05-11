Бездетность, брак с Хаматовым, Ефремов: где сейчас актриса Дарья Белоусова

Дарья Белоусова — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и связи с Михаилом Ефремовым?

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Чем известна Белоусова

Дарья Белоусова родилась 29 августа 1983 года в Кишиневе в семье актера театра «Ленком» Владимира Белоусова.

Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Белоусова снималась в картинах «Новый год отменяется!», «Счастье ты мое», «Глянец», «Чемпион», «Провинциалка», «Отцы и дети», «Одна семья», «Любовницы», «Пять вечеров», «Сладкая жизнь», «Исчезнувшая», «Бабки» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Белоусовой

В 2010 году Дарья Белоусова вышла замуж за брата народной артистки России Чулпан Хаматовой Шамиля Хаматова. Пара познакомилась в театре «Современник». Там же актеры отмечали свадьбу, ведущим был народный артист России Сергей Гармаш, а гостями — Галина Волчек, Мария Неелова, Лия Ахеджакова.

«Все закрутилось после того, как мы вместе сыграли в спектакле „Мурлин Мурло“. В первый раз мы с Шамилем поцеловались как раз после показа этой постановки. До Шамиля я вообще думала, что никогда замуж не выйду. Театр „Современник“ сделал нам шикарный подарок: торжество прошло в его стенах. Нашими посаженными папой и мамой стали Игорь Кваша и Галина Волчек. Пришла вся труппа. Для нас организовали очень смешной капустник. Я блистала в роскошном платье в ретростиле. А в ЗАГС пошла в традиционном белом наряде невесты», — рассказывала Белоусова.

В 2018 году супруги развелись.

Сейчас Белоусова не замужем. Детей у 40-летней артистки тоже нет.

Что известно о связи Белоусовой и Ефремова

8 июня 2020 года заслуженный артист России Михаил Ефремов в пьяном виде попал в смертельное ДТП. Впоследствии его посадили в тюрьму.

Именно Дарья Белоусова вызвала на место аварии друзей Ефремова. Кроме того, у ее дома актера задержали ночью, то есть к ней Ефремов приехал, пройдя все необходимые процедуры в полиции и больнице. Жена актера Софья Кругликова слухи о его любовнице не комментировала.

Некоторые друзья артиста даже заявляли, что именно Белоусова могла находиться за рулем автомобиля. Эта информация была опровергнута.

Спустя время после ДТП Белоусова съехала из квартиры, в которой, видимо, проводила время с Ефремовым.

«Я думала, что она молодец. Живет одна, много работает, все сама. Потом она как-то проговорилась, что очень много готовит. Я сразу поняла, что у нее появился мужчина. Потому что женщина много готовит только в одном случае: если у нее есть любимый. Их часто видели с Ефремовым, он ее будто околдовал. Дарья полностью от него зависела», — утверждала хозяйка квартиры в программе «Прямой эфир».

Более того, по данным KP.RU, именно Ефремов оплачивал съемное жилье Белоусовой.

«Основной доход малоизвестной артистки — зарплата в театре „Современник“. Однако после ареста Ефремова спектаклей в репертуаре его подруги поубавилось», — сообщало издание.

Чем сейчас занимается Белоусова

Дарья Белоусова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Гоголь. Диканька».

В 2022 году актриса снялась в картинах «Жиза», «Плюс ноль» и «Отпечатки». В скором времени также должны выйти ленты «Голем» и «Лихие» с ее участием.