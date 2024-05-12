Умер британский актер из сериала «Корона» Джеймс Лоренсон

Умер новозеландский и британский актер театра, кино, сериалов и «мыльных опер» Джеймс Лоренсон. Об этом сообщила британская газета The Sun.

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По данным газеты, актер умер в возрасте 84 лет. Его звездная карьера продолжалась в течение пятидесяти лет, включая первую телевизионную сцену с британским актером Иэном Маккелленом. Сам сэр Иэн однажды сказал, что эта сцена с Лоренсоном «была бонусом».

Причины смерти актера не называются. Поклонники Лоренсона сообщают, что он был замечательным актером, его актерская игра была образцовой, он давал чувство и резонанс практически к любому сценарию, над которым артист работал. Коллеги и друзья также простились с ним, передает The Sun.

Лоренсон родился в 1940 году в Новой Зеландии в семье актера-любителя. На сцене актер дебютировал, сыграв главную роль в «Гамлете» будучи студентом. В 1965-м артист переехал в Англию, где в течение трех сезонов работал в Королевской шекспировской труппе. За свою актерскую деятельность Лоренсон сыграл в 120 проектах. В числе его работ такие проекты, как «Корона», «Чисто английские убийства» и другие.