Актер Павел Прилучный сфотографировал жену Брутян на Сейшелах

Актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram фотографию своей супруги Зепюр Брутян, которая была сделана во время отдыха на Сейшелах.

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На снимке 28-летняя Зепюр Брутян была запечатлена в нюдовом лифе от купальника, зеленых шортах и темных солнцезащитных очках. Актриса предстала перед камерой без макияжа и с собранными волосами. Знаменитость сидела за столом на фоне пальм и океана.

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"Моя красотка", — подписал снимок Павел Прилучный.

Актер женился на коллеге Зепюр Брутян 25 августа 2022-го. В конце апреля прошлого года у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Микаэлем. Знаменитости улетели в отпуск без ребенка, чтобы провести время вдвоем.

У Павла Прилучного также есть двое детей от экс-жены Агаты Муцениеце, которая судится с ним из-за алиментов. Пока звезда "Мажора" выплачивает 200 тысяч рублей в месяц на сына и дочь. Однако актриса потребовала почти треть его доходов.

Продюсер Алина Красная рассказывала в СМИ, что Прилучный получает около полумиллиона за один съемочный день. 24 апреля Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце, однако артист посчитал такое решение "незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права", поэтому подал апелляционную жалобу.