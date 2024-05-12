Больной раком актер Стержаков рассказал, о чем задумывался, когда услышал диагноз

Больной раком 64-летний актер Владимир Стержаков раскрыл мысли о суициде. Он признался в этом в эфире передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

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Знаменитость стал гостем программы и рассказал о своей жизни. Он признался, что долго не мог принять свой страшный диагноз – рак. Актер рассказал, как впервые услышал его. Это случилось после спектакля.

По словам звезды, во всем была «виновата мать», которая говорила сыну терпеть. Сама она прожила невероятную жизнь, в 16 лет была «угнана» в Германию, где прожила «в рабстве» больше трех лет. Она повторяла мальчику, что в жизни нужно терпеть. Что он и запомнил.

«И вот во время спектакля мне стало плохо, я смог отползти и попросил вызвать скорую помощь, случился гипертонический криз с ишемической атакой, а возможно, я и ошибаюсь. Помню, что очнулся уже утром в реанимации. Рак», – поделился Стержаков.

Мужчина отметил, что в его жизни встречались санитары, которые хотели «поиграть» во врачей. Они повторяли ему, что все совсем плохо и «захват костей уже пошел». После таких слов Владимир потерял смысл жизни и даже не хотел возвращаться домой.

«Не хотел быть мебелью, дома — маленькие пацаны, они всё это будут видеть, будут переживать. А по факту это не была последняя стадия, была третья. Мне позвонил доктор и сказал немедленно вернуться в больницу», – добавил актер.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева поинтересовалась, что собирался делать артист. Он неожиданно признался, что всерьез задумывался о суициде.

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