Умерла актриса Сьюзэн Бэклайни

Ушла из жизни Сьюзэн Бэклайни, американская актриса и каскадерша, в первую очередь известная по роли Крисси Уоткинс в блокбастере Спилберга "Челюсти" (18+). Ее персонаж стал первой жертвой монстра.

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Лента 1975 года получила три премии "Оскар" и номинировалась в категории "Лучший фильм". Проект стал для Бэклайни актерским дебютом.

О кончине 77-летней актрисы сообщили близкие, не уточняя детали и предлагая поклонникам уважать право ее семьи скорбеть частным порядком.

Сьюзэн Джейн Бэклайни родилась в 1946 году в Майами. После "Челюстей" снялась в сериале "В поисках приключений" - с молодым Куртом Расселом, в хорроре с Лесли Нильсеном "День животных", в "Каскадерах" и еще ряде картин и шоу.

Кроме того Бэклайни выполняла на экране трюки, "связанные с плаванием" и занималась дрессурой животных для кинопроектов. Экраны оставила в 1980-х.

Бывший муж - актер Монти Кокс.