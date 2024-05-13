«Мерзкий женоненавистник»: Актриса Эмили Блант о Кончаловском

Голливудская актриса Эмили Блант рассказала о своем неудачном опыте работы с известным режиссером Андреем Кончаловским. Она назвала его женоненавистником, рядом с которым ей было некомфортно находиться, сообщает The Sun.

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"Царила женоненавистническая атмосфера. Я помню, как была раздавлена, когда все закончилось. Это было ужасно, чувствуешь себя ничтожеством в такой момент", – рассказала звезда Голливуда.

Эмили Блант проходила прослушивание у режиссера на роль молодой любовницы короля Генриха II в фильме "Лев зимой", когда актрисе было 19 лет. Во время прослушивания Андрей Кончаловский вёл себя жёстко, отметила она.

Актриса сочла режиссера "жестоким и мерзким". Хотя фильм "Лев зимой" вышел на экраны более 20 лет назад, в 2003 году, она до сих пор помнит это прослушивание.