Юра Борисов рассказал о мюзикле про Пушкина

Актер Юра Борисов, который сыграл поэта Александра Пушкина в фильме «Пророк», рассказал kp.ru об этапах производства картины.

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«Хотелось сделать кино про живого человека, который страдал, любил, мучился, просто жил и хотел быть счастливым. Перманентно творил, и имел все пороки, присущие молодому человеку, но при этом постоянно куда-то стремился к свету и Богу. Штырило его от происходящего, и хотелось найти способ нескучно рассказать об этом», — отметил Борисов.

Исполнитель главной роли отметил, что сценарий проекта не раз приходилось переписывать, так как менялась информационная повестка в мире, а сценарий случайным образом перекликался с реальностью. По словам Борисова, эти изменения влияли на шоураннеров, которые переписывали фабулу, так как не знали, через какую призму рассказать историю Пушкина.

Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» состоится 25 февраля 2025 года.

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