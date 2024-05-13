Актрисе из фильма «Любовь и голуби» понадобилась экстренная помощь врачей

Народной артистке России Наталье Теняковой понадобилась экстренная помощь врачей перед спектаклем в МХТ имени А. П. Чехова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Актрисе резко стало плохо из-за поднявшегося артериального давления. Прибывшие на место врачи оказали Теняковой помощь. По словам коллег артистки, она почувствовала недомогание второй раз за два дня.

Тенякова известна по ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Следствие ведут знатоки» и «Отцы и дети». Актриса также принимала участие в многочисленных спектаклях в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, а также в Театре имени Моссовета и МХТ имени А. П. Чехова.

Ранее актеру из сериала «Кухня» Александру Овчинникову стало плохо на сцене «Театра на Трубной» в Москве. Артисту понадобилась экстренная медицинская помощь во время подготовки к спектаклю «Тетка Чарлея».