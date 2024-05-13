Анна Ковальчук рассказала, как ей удается играть в «Тайнах следствия» 25 лет подряд

Актриса Анна Ковальчук, которая играет главную роль в сериале «Тайны следствия» уже 25 лет, рассказала aif.ru, что подумывала уйти из проекта.

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«У меня часто бывают такие моменты. Каждый раз ищу для себя что-то новое, люблю что-то узнавать. Всю жизнь думала: «А может я не на своем месте? Может я должна чем-то другим заниматься?» — отметила Ковальчук.

По словам артистки, ее коллеги не снимаются так подолгу в одних и тех же проектах, потому что у них не хватает терпения. Актриса назвала себя очень терпеливым человеком и предположила, что не продержалась бы 25 лет в главной роли сериала без этого качества. Ковальчук призналась, что рада сотрудничеству с «Тайнами следствия», потому что сериал обеспечил ее работой на очень долгое время.

«Очень много артисток пробовались на эту роль. И я считаю, мне очень повезло. Попадание в «Тайны следствия» обеспечило мне стабильность и работу… на всю жизнь», — резюмировала артистка.

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