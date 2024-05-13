Умер актер Марк Дэймон в возрасте 91 года

12 мая в Лос-Анджелесе скончался американский артист, известный как Марк Дэймон, настоящее имя - Алан Харрис. В конце апреля ему исполнился 91 год.

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Дэймон, победитель в том числе "Золотого глобуса", - актер кино и сериалов, продюсер, сценарист. Артист снялся, помимо прочего, в ряде зловещих еврохорроров с креном в угрюмую эротику и спродюсировал вереницу лент, ставших культовыми.

В фильмографии - классический сериал 1950-х "Зорро", "Дом Ашеров" Кормана - с Винсентом Прайсом, главная роль в спагетти-вестерне "Смерть не считает доллары", "Львы Санкт-Петербурга" и так далее. Список работ артиста очень пышный, особенно его итальянский жанровый сегмент.

О смерти серьезной звезды эксплуатационного кино СМИ сообщил его представитель, передает Deadline. Детали не разглашены.

Алан Харрис родился в 1933 году в Чикаго. Был женат на актрисах Барбаре Фрей и Маргарет Марков. Дети - актеры Джонатан и Алексис Дэймон.