Умер актер Сэм Рубин

Актер из "Зачарованных" и "Беверли-Хиллз, 90210" пришел домой с работы и умер
10 мая в своем доме в Лос-Анджелесе на 65-м году жизни скончался популярнейший американский телеведущий, актер, журналист, топ-интервьюер, продюсер, репортер и писатель Сэм Рубин. Свое последнее шоу Рубин провел накануне.
По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Инсайдеры сообщают, что перед смертью шоумен "чувствовал себя скверно", передает FTVLive.
Рубин родился в 1960 году в Сан-Диего. Был соавтором двух биографий - Жаклин Кеннеди-Онассис, экс-первой леди США, и актрисы Марии "Мии" Фэрроу, помимо прочего, недолгое время - жены Фрэнка Синатры.
Сэм Рубин начал карьеру в 1980-х как репортер "сферы шоу-бизнеса", с 1988-го вел соответствующие новостные блоки на кабельном канале. В 1991-м перешел на канал KTLA, где утренняя программа, на первых порах низкорейтинговая, начала стремительно набирать очки благодаря его интервью со звездами.
Журналист был известен своими жесткими отраслевыми шутками и экстравагантной манерой ведения. Но в целом отличался "позитивностью и дружелюбием". С середины 1990-х Сэм стал соведущим успешного ток-шоу. Появляется - в роли самого себя, главным образом - в десятках фильмов и сериалов, включая оригинальных "Зачарованных" (18+) и "Беверли-Хиллз, 90210", "Фантастическую четверку" 2005-го, седьмой "Кошмар на улице Вязов".
Рубин был соучредителем Ассоциации критиков, присуждающей немаловажную премию Choice Movie Awards.