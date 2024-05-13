Умер актер Сэм Рубин

10 мая в своем доме в Лос-Анджелесе на 65-м году жизни скончался популярнейший американский телеведущий, актер, журналист, топ-интервьюер, продюсер, репортер и писатель Сэм Рубин. Свое последнее шоу Рубин провел накануне.

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По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Инсайдеры сообщают, что перед смертью шоумен "чувствовал себя скверно", передает FTVLive.

Рубин родился в 1960 году в Сан-Диего. Был соавтором двух биографий - Жаклин Кеннеди-Онассис, экс-первой леди США, и актрисы Марии "Мии" Фэрроу, помимо прочего, недолгое время - жены Фрэнка Синатры.

Сэм Рубин начал карьеру в 1980-х как репортер "сферы шоу-бизнеса", с 1988-го вел соответствующие новостные блоки на кабельном канале. В 1991-м перешел на канал KTLA, где утренняя программа, на первых порах низкорейтинговая, начала стремительно набирать очки благодаря его интервью со звездами.

Журналист был известен своими жесткими отраслевыми шутками и экстравагантной манерой ведения. Но в целом отличался "позитивностью и дружелюбием". С середины 1990-х Сэм стал соведущим успешного ток-шоу. Появляется - в роли самого себя, главным образом - в десятках фильмов и сериалов, включая оригинальных "Зачарованных" (18+) и "Беверли-Хиллз, 90210", "Фантастическую четверку" 2005-го, седьмой "Кошмар на улице Вязов".

Рубин был соучредителем Ассоциации критиков, присуждающей немаловажную премию Choice Movie Awards.