Актер Андрей Бурковский опубликовал редкие фото матери

Звезда КВН, актер Андрей Бурковский публично обратился к матери. Он показал в соцсетях редкие фото родительницы.

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«Мама, поздравляю с Днем матери», — написал артист.

Подписчики шоумена обсудили внешность 65-летней Людмилы Бурковской:

«Какая роскошная», «Прекрасная», «Восхитительная», «Какая у вас красивая и модная мама», «Блестяще выглядит», «Как молодо выглядит», «Вот это гены у вас».

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Женщина является владелицей нескольких ресторанов в Томске. По словам актера, его мать знают и любят многие жители города, поэтому в ее день рождения телефон «разрывается» от звонков.

В конце 2022 года Бурковский улетел с женой Ольгой и двумя детьми в США. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте, и практически все свободное время он посвящает любимым людям.

Недавно мать артиста заявила, что сын вернется на родину после обучения за границей. По словам Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.

В марте 2024 года Бурковский признался, что получил первую «большую роль» в спектакле в США. Театральное шоу на английском языке дебютировало на американской сцене в феврале 2024 года.

Ранее Вера Брежнева опубликовала редкое фото с матерью, сестрами и племянниками от Цекало.