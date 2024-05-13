Актриса Вупи Голдберг заявила, что склонна к случайным связям

Актриса Вупи Голдберг призналась в любви к сексу без обязательств. Новое интервью звезды фильма "Сестричка, действуй" цитирует Page Six.

"Я убежденная эгоистка: у меня прекрасная дочь, зять, трое внуков и один правнук, а на других людей в жизни у меня времени нет. Случайные связи - это прекрасно, я не против, но ночевать у меня нельзя", - говорит 68-летняя актриса.

По словам Голдберг, она все еще сексуально активна и позволяет себе такие связи, а о браке уже не думает.

"Для меня стало сюрпризом то, что я не хочу брака, мне нравится просто переспать и расстаться. Мама предлагала мне: ну ты просто вместо свадеб устраивай иногда вечеринки, а замуж выходить больше не надо", - делится звезда.

Накануне Голдберг призналась в своих мемуарах, что страдала от тяжелой наркотической зависимости.

Голдберг начала употреблять кокаин на вечеринках. Артистка рассказывала, что завсегдатаи мероприятий знали, что полицейские никогда не будут устраивать обыск в доме "известного продюсера или актера", поэтому они вели себя "очень непринужденно".