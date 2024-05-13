Умер актер Сезар Перейу

12 мая ушел из жизни бразильский артист, известный как Сезар Перейу. Настоящее имя исполнителя Паулу Сезар де Кампос Велью.

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Перейу, родившийся в 1940 году, был актером театра, кино, сериалов и "мыльных опер", сценаристом и продюсером. В его фильмографии - не менее 170 проектов. Кроме того актер был атеистом, коммунистом и отличился рядом резких высказываний и спорных инициатив.

Некролог публикует g1 - cо ссылкой на подтверждение из госпиталя в Рио, куда артист был доставлен рано утром воскресенья. Отмечено: у 83-летнего Перейу диагностировали запущенное заболевание печени. В некрологе покойный назван "лицом бунта".

Сценическая карьера Сезара Перейу началась в 1956-м, экранная чуть менее чем десятью годами позже: сериал "Иисус", "Голубая кровь", "Запах из стока", "Лицо в мусоре", "Дама в автобусе" (18+), "Мальчик в кедах".

Трижды был женат, в том числе на актрисах Нейле Товарес и Сисе Гимарайнш, со всеми женами развелся.