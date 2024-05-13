Как сейчас живет героиня фильма «Американская дочь»

Популярный российский фильм «Американская дочь», вышедший на экраны в 1995 году, был и остается одной из самых талантливых мелодрам 90-х. История русского музыканта, который находит в США свою десятилетнюю дочку, увезенную за океан бывшей женой, уже почти 30 лет трогает сердца россиян. И сцена их встречи, и бегство через все Штаты автостопом – все это волнует и будит воображение: «А как бы я поступил на месте главного героя?».

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Смотрите фильм Карена Шахназарова «Американская дочь» 14 мая в 22:30 на телеканале «МИР»

Мало кто знает, что завязка этой истории словно списана с личной драмы самого режиссера. Когда Карену Шахназарову было 35 лет, его жена Елена Сетунская сбежала в Америку и увезла с собой дочку Анечку, которой было всего четыре года. После заочного развода с бывшим мужем, она стала женой голливудского продюсера. После бегства жены Шахназаров сперва не мог найти ее следы, а потом смирился и оставил поиски, решив, что дочку ему назад не получить. Бороться, как герой фильма «Американская дочь», он не стал. Аня Шахназарова выросла и получила образование в США. Она познакомилась с отцом только спустя 20 лет.

Не удивительно, что исполнительницу главной роли для своего фильма Шахназаров искал очень тщательно. Ведь он представлял себе при этом, как могла бы выглядеть в 10 лет его собственная дочка, которую он помнил лишь четырехлетней. Рассказываем, как была найдена маленькая актриса, блестяще исполнившая роль Ани в фильме, и как она живет сейчас.

Когда ассистенты режиссера подыскивали кандидатуры юных актрис, они обошли множество средних школ США. Им нужна была не просто симпатичная белая девочка 10-11 лет, говорящая по-английски без акцента. Она должна была оказаться естественной, хорошо двигаться, не бояться выступать перед большим количеством людей, не тушеваться перед камерой, уметь много часов работать, не теряя задора и легкости. А еще – быть улыбчивой, открытой, очаровательной и, в конечном итоге, воплощать мечту об идеальной дочке.

Такую юную актрису искали долго. Пока, наконец, не нашли ее в небольшом Калифорнийском городишке Плезантоне, что в 40 км к востоку от Окленда. Девочку звали Эллисон Уитбек, ей было 11 лет, пять из которых она посвятила танцам. К моменту, когда ее увидел на кинопробах Карен Шахназаров, она уже давно выступала на всех городских праздниках, не боялась публики, лихо отбивала американский степ и была местной звездой и победительницей детских танцевальных конкурсов городского масштаба. Но самое главное, что она была само очарование: девочка, от которой сердце замирает в восхищении.

Конечно для того, чтобы снять 11-летнюю американку, всей съемочной группе пришлось потрудиться и выполнить множество требований. Во-первых, с нею на съемочной площадке постоянно находилась ее мама и переводчик. Во-вторых, в соответствии с законами Калифорнии для Эллисон Уитбек потребовалось оформить разрешение на работу и справку из школы, что учебное заведение не против пропуска занятий. Наконец, пришлось завести два банковских счета. Ведь в США детям-актерам перечисляют лишь 15% от их гонорара, а остальная сумма поступает на счет родителей. И последнее – рабочий день Эллисон не мог превышать 5 часов. Поэтому все съемки строились под ее режим.

Однако отзывчивость девочки, ее готовность работать без всяких скидок на возраст, ее задор, улыбчивость и артистизм превзошли все ожидания! Когда фильм вышел на экраны, он имел ошеломительный успех. А Эллисон Уитбек стала настоящей звездой российского кино. Работа юной киноактрисы была по достоинству оценена на «Кинотавре» и фестивале детских фильмов в «Артеке», где она получила приз за лучшую женскую роль.

Казалось бы, после блестящего дебюта перед юной актрисой должна были распахнуться двери в большое кинематографическое будущее. Однако она снялась в кино еще лишь раз. Через год после выхода «Американской дочери» девочку пригласили сняться на родине. Она сыграла роль второго плана в фантастической комедии «Джек» Фрэнсиса Форда Копполы. На съемочной площадке девочка работала с такими знаменитостями, как Робин Уильямс, Дайан Лэйн и Дженнифер Лопес. Однако на этот раз съемки в кино были не такими захватывающими и не понравились девочке. Да и картина получила много негативных отзывов.

В результате Эллисон Уитбек решила больше не сниматься. Она вернулась к своим любимым танцам, окончила школу. Затем поступила в Langley High School в Северной Вирджинии. Когда ей исполнилось 19 лет, девушка переехала в Лос-Анджелес, где преподавала танцы и акробатику. Затем она переключилась на маркетинг и PR, а через несколько лет основала собственное креативное PR-агентство Sunday Morning.

13 лет назад актриса вышла замуж и сменила фамилию, став Эллисон Риттер. В 2024 году ей исполнилось 40 лет. У нее очень дружная семья и трое сыновей: Коттон, Клинт и Томас, которые очень похожи на свою маму в детстве – такие же улыбчивые и открытые.

Сейчас Эллисон занимается тем, что покупает в живописных провинциях старые дома, делает их полную перепланировку, эффектный дизайн, ремонт и – перепродает заново, во всем блеске. Может быть поэтому в свободное время семья любит путешествовать по красивым небольшим городкам США. Сыновья резвятся на природе под присмотром их папы, а Эллисон заодно намечает, какие дома ей стоит взять в работу. Такие поездки стали настоящим семейным хобби. Эллисон выглядит очень счастливой. Возможно, она и не вспоминает, что когда-то была звездой российского кино.