В Москве госпитализирована актриса Елена Санаева

Народная артистка России Елена Всеволодовна Санаева попала в больницу в Москве. Как стало известно каналу Baza - "из-за проблем с дыханием".

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81-летняя Санаева - вдова народного артиста СССР Ролана Быкова. Они сыграли лису Алису и кота Базилио в "Приключениях Буратино" Нечаева.

Согласно информации ресурса, актрисе "стало плохо у себя дома: сегодня днем она вызвала врачей из-за проблем с дыханием на фоне заболевания сердца".

Как утверждает канал, медики, осмотрев народную артистку, "приняли решение о госпитализации: у Елены Всеволодовны диагностировали легочную эмболию".