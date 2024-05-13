Александра Урсуляк рассказал о новом проекте, генах и профессии актера

Александра Урсуляк сыграла главную роль в новом фильме Владимира Грамматикова «Смотри на меня!», внеконкурсный показ которого прошел на ММКФ.

© РИА Новости

«Вечерняя Москва» побеседовала с актрисой. В основе сюжета ленты «Смотри на меня!» — семейная история: мать, бывшая оперная певица, и ее четверо детей вынуждены в течение двух недель добираться в товарном вагоне из Свердловска (ныне Екатеринбург. — «ВМ») в Москву. Их «багаж» состоит из... коровы и пианино.

Воспоминания режиссера Владимира Грамматикова, которые легли в основу фильма, в сценарий превратили Андрей Кончаловский и Елена Киселева. Мы поговорили с исполнительницей главной роли Александрой Урсуляк.

Александра, я слышала от Владимира Грамматикова, что ваша героиня, Нина Левицкая, играла на пианино — под стук колес поезда, чтобы никто не услышал, что в товарном вагоне люди. Как вы считаете, искусство помогает пережить непростые ситуации?

— Духовная пища дает так много сил! Именно поэтому моя героиня поет детям песни, щепетильно относится к занятиям дочери музыкой. Иногда может показаться, что искусство в нашей жизни — что-то второстепенное. Думаю, что это не так Ведь человек — существо «сложносочиненное», в котором телесный, ментальный и духовный уровни неотделимы друг от друга.

Какие черты характера вам достались от ваших родителей?

— Я очень люблю наблюдать «под микроскопом» за тем, что мне от кого передалось. Характер, наверное, похож на папин. Внешне, мне кажется, я больше похожа на маму, но и некоторые ее качества мне передались, например, ее несгибаемость. А от папы точно достался юмор.

Недавно я прочла, что профессия актера — это когда ты залечиваешь свои душевные раны, а потом, когда это требуется, — вскрываешь их. Согласны?

— Конечно, от себя никуда не деться. Ты используешь свой ум, тело, эмоции, создавая разные образы. Я не любитель всех этих фраз: «я вышла из образа, зашла в образ, забыла выйти, прожила чужую жизнь»... Это безвкусно и, по-моему, звучит ужасно. Я отношусь к актерству спокойно, как к профессии. Если ты выбрал эту профессию, будь добр, соответствуй и все...

Вы служите в Театре имени Пушкина больше 20 лет. Не было желания «сменить прописку»?

— Не было. Слава Богу, Театр Пушкина никогда не держал меня в клетке. Я свободна в выборе проектов. Естественно, для меня всегда был приоритетом репертуар нашего театра. Но взамен я имею возможность играть и в других театрах как приглашенная актриса, много сниматься в кино. И это важно.

Скоро пройдут финальные показы «Доброго человека из Сезуана», который идет в Театре Пушкина более десяти лет и который принес вам награды. Что для вас значит этот спектакль?

— Это, безусловно, чудо, которое случилось со мной. И моя встреча с Юрием Николаевичем Бутусовым, и то, как мы репетировали, — все это похоже на какую-то провидческую историю. Для меня это так и останется: взрывом любви, воронкой судьбы...

У вас как у зрителя был опыт встречи со спектаклем или фильмом, который вас сильно изменил?

— Конечно. Несколько раз у меня были такие потрясения, когда заходишь в театр одним человеком, а выходишь другим: с пониманием того, что «я теперь не буду так поступать, буду совсем иначе». Порой после просмотра ты по-другому мыслишь, ощущаешь себя и начинаешь решать свои проблемы совершенно иным способом.

Возвращаясь к фильму «Смотри на меня!»... Я читала, что его можно назвать гимном женщине, матери. А вам с кем проще общаться — с мужчинами или представительницами своего пола?

— Я это не очень для себя разделяю. Как мужчина может быть абсолютным глупцом, так и женщина. И наоборот, прекрасным, интересно мыслящим человеком может быть каждый: и мужчина, и женщина, и ребенок. Кто угодно! Разве что мужчины, в отличие от нас, предпочитают получать информацию в виде фактов и доказательств. Они не любят эмоциональных отступлений. И нам, женщинам, надо это учитывать.

Каким важным для вас проектом заняты сегодня?

— Готовлю концерт, который называется «Хорошие песни». Это сольный концерт, где я буду петь и рассказывать о себе, о своей жизни, о любви. У меня есть группа из пяти музыкантов, микрофон, красивое платье и я.

ДОСЬЕ

Актриса Александра Урсуляк родилась 4 февраля 1983 года в Москве. Отец — режиссер Сергей Урсуляк, мать — актриса Галина Надирли. Окончила Школу-студию МХАТ (курс Дмитрия Брусникина и Романа Козака). Служит в Театре имени Пушкина с 2003 года. Лауреат премии «Золотой орел», «Золотая маска» и других наград. В ее фильмографии около 70 ролей, в том числе в таких проектах, как «Патруль», «Самый лучший вечер», «Фурцева», «Москва, я люблю тебя», «Однолюбы», «Время первых» и других.