Кэрри-Энн Мосс присоединилась к сериалу «Фубар»

Комедийный шпионский сериал Netflix «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером пополнился звездой «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс. Во втором сезоне шоу она сыграет шпионку из ГДР.

© Кадр из сериала "Детектив Вистинг"

Ее героиню будут звать Грета Нельсо. И в прошлом у нее была «страстная история» с Люком Бруннером, которого играет Шварценеггер.

После успешного спасения оперативника в первом сезоне Люк Бруннер уверен, что теперь-то его точно ждет долгожданная спокойная пенсия. Но только эта мысль мелькает, как люди из прошлого снова врываются в его жизнь и почему-то хотят уничтожить мир.

Первый сезон вышел в мае 2023 года и показал достаточный интерес зрителей, после чего Netflix продлил его.