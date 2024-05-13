Названа причина смерти Владимира Жарикова

В Союзе кинематографистов назвали причину смерти легендарного советского и российского актера, каскадера и постановщика трюков Владимира Жарикова - тяжелая болезнь. Владимир Юрьевич Жариков скончался 10 мая.

Жариков родился в 1938 году в Смоленске. В 1969-м окончил Одесский государственный университет. Служил в спецназе, принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме. На экране дебютировал в 1974-м - в ленте "Порт". В дальнейшей фильмографии Жарикова - "Красные дипкурьеры", "Отряд особого назначения", "Д`Артаньян и три мушкетера", "Сыщик", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Пираты ХХ века", "Черный замок Ольшанский", "Государственная граница", "Тайны мадам Вонг", "Десять негритят", "Перемена участи", "В поисках капитана Гранта", десятки других.

Жариков владел всеми видами оружия и выполнял автотрюки. Был организатором частной киностудии "Мустанг", первый фильм, снятый на "Мустанге", - автобиографический "Посторонний".

Владимир Жариков был почетным кинематографистом России, членом Союза кинематографистов и Гильдии актеров кино РФ, членом Союза писателей России, поэтом и прозаиком - он выпустил несколько книг.

Как рассказали коллеги артиста, перед смертью Владимир Юрьевич сильно болел (детали недуга не уточнены), кроме того, каскадер терял зрение.