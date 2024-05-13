Рак, мысли о суициде, фиктивный брак: куда исчез Владимир Стержаков

Заслуженный артист России Владимир Стержаков любим публикой разных возрастов, однако из-за подлости коллеги лишился работы в любимом театре и едва не остался без ролей в кино.

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Как актер справился с онкологией, чем он сейчас занимается?

Что известно о здоровье Стержакова

В 2016 году актер узнал, что у него онкология. Стоя на сцене и играя спектакль, Стержаков резко ощутил, что его самочувствие сильно ухудшилось.

«Начали играть спектакль с Маратом Башаровым, с Ирой Медведевой. И я чувствовал себя неважно. Как мне потом говорят, я упал ровно через 18 минут после начала спектакля. Смог доползти, в прямом смысле слова, до кулис и попросил вызвать скорую помощь», — поделился Стержаков в шоу «Секрет на миллион».

По словам актера, один фельдшер «возомнил себя большим врачом» и ошибочно поставил ему четвертую стадию рака. В действительности же это была третья. После озвученного диагноза артиста посещали суицидальные мысли.

«Как бы это пафосно ни звучало, но я домой уже не хотел возвращаться. Быть обузой, быть мебелью. Маленькие пацаны, они все это будут видеть, Алле придется ухаживать за мной. Они все это будут переживать и так далее, и тому подобное. Я собирался на мост. Ну а как иначе?» — откровенно признался актер.

Семья во время химиотерапий и длительного лечения всячески поддерживала Стержакова. Благодаря нескольким операциям и заботе родственников артист смог не только взять заболевание под контроль, но и победить его.

Почему Стержаков ушел из МХАТа

Актер признался, что в 2001 году был вынужден уйти из Московского художественного академического театра СССР имени М. Горького (МХАТ СССР имени М. Горького). Стержаков играл на сцене этого театра 20 лет.

По словам артиста, вышла компрометирующая статья, в которой говорилось, что он нелестно отзывался о руководителе МХАТа Олеге Табакове и его жене Марине Зудиной. Стержаков считает, что клевету о нем распространил коллега, актер Станислав Садальский, и назвал произошедшее подлостью. После этой статьи у артиста начались проблемы с ролями.

«Садальский. Мне помощник Табакова сказал, что „мне не жить“. Всё это потом отражается на распределении ролей, 20 лет я отыграл в театре, и были главные роли, а тут мне досталась проходная роль почти без слов», — поделился Стержаков.

Что известно о личной жизни Стержакова

Первый брак актер заключил фиктивно, чтобы получить столичную прописку и остаться в театре. Стержаков женился на москвичке Елене и даже бесплатно жил в квартире вместе с ее родителями, не догадывающимся о том, что у молодоженов нет интимной жизни.

«Время абсолютно другое было, когда люди существовали бескорыстно. <...> Мы жили под одной крышей — у ее родителей, потому что куда я денусь? Где я буду жить? Денег нет. Общежитие закончилось с окончанием института. <...> Человек безумно мне помог, но у меня же своя жизнь какая-то была», — сказал актер.

Настоящей первой супругой стала выпускница Московского энергетического института Алла. Пара хотела детей, поэтому с трудом оправилась от постигнувшей их трагедии. Девочка, которой успели выбрать имя Евгения, умерла до рождения.

После этого Алла годами лечилась, не опуская рук. Со временем супруга артиста смогла забеременеть и в семье появились сыновья Денис и Алексей. Сейчас Стержаков мечтает о внуках.

Чем сейчас занимается Стержаков

В 2024 году на экраны вышли такие работы с участием артиста, как «Десять дней до весны», «Загадка черного призрака» и «Цирк!».

В производстве находится еще пять лент, в которых сыграл Стержаков: «Скрытые мотивы», «Любопытная Варвара», «Комитет», «Арбатские тайны» и «Александр I».