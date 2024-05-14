Карен Шахназаров и Александр Михайлов получили призы фестиваля «Виват кино России!»‎

Кинорежиссер, генеральный директор "Мосфильма" народный артист России Карен Шахназаров удостоен приза "Живая легенда российского кино" на Всероссийском фестивале "Виват кино России!", который проходит в Санкт-Петербурге в 32-й раз. Вручение призов кинофорума прошло на сцене Театра-фестиваля "Балтийским дом", передает корреспондент ТАСС.

© РИА Новости

"Вы с нашим фестивалем - с самого начала. <…> Мы обязаны вам тем, что вы сохранили студию ["Мосфильм"], улучшили, развернули работу. Вы бережете наш золотой фонд, и вы сохраняете грядущим поколениям наши фильмы, это очень здорово. И спасибо вам за дружбу", - сказала, обращаясь к нему, президент фестиваля народная артистка России Светлана Крючкова.

В этом году Шахназарову и 100-летнему юбилею киностудии, которую он возглавляет, посвящены специальные программы фестиваля.

Режиссер признался в любви к петербургскому фестивалю, подчеркнув, что "Виват кино России!" "еще задолго до того, как было, наконец, декларировано импортозамещение, продвигал, показывал, рекомендовал зрителю российское, русское кино".

"Это был подвиг, не надо забывать. Было время, когда все, что называлось русским, - об этом стеснялись говорить. Слава богу, эти времена позади", - добавил Шахназаров.

Приз фестиваля за творческий вклад в российский кинематограф присужден заслуженному артисту России Сергею Баталову, в послужном списке которого более 150 фильмов.

Награду фестиваля "За высокую духовность в киноискусстве" получил народный артист России Александр Михайлов. Вручая приз, Светлана Крючкова отметила, что он всегда оставался верным себе и своим нравственным принципам.

"Даже когда модно было любить все западное, ты любил Россию, ты любил свое Отечество. <…> Ты не отступил ни наш наг, ни в какое время не предал себя. Твои ученики - ты учишь их и передаешь им эту нравственную систему координат - свою", - сказала она.

Другие награды фестиваля

Приза "Немеркнущая зрительская любовь" была удостоена анимационная студия "Мельница", которая в этом году отмечает свое 25-летие. Генеральный директор фестиваля Людмила Томская вручила приз худруку студии Константину Бронзиту.

"На наших персонажах выросло целое поколение - в прямом смысле. Мы пашем, не покладая рук, до сих пор работаем. Нет, наверное, сегодня в России ни взрослого, ни ребенка, который не знал бы этих персонажей - Лунтика, Барбоскиных, Алешу Поповича и всех остальных. Это здорово, это стоит того", - сказал со сцены Бронзит, поблагодарив коллектив "Мельницы", который сегодня насчитывает почти 300 человек.

Приз фестиваля за впечатляющую галерею мужских образов на киноэкране вручили актеру и телеведущему заслуженному артисту России Игорю Ливанову, сыгравшему более чем в 80 кинокартинах. За создание впечатляющей галереи женских образов на киноэкране была отмечена актриса и певица Екатерина Волкова, в чьей творческой биографии - более 100 киноролей.

Участницей церемонии также стала народная артистка России Лариса Лужина - в лице этой актрисы, родившейся в Ленинграде за два года до начала Великой Отечественной войны, на фестивале отдали дань памяти и благодарности всем жителям и защитникам блокадного города.

"Понятия честь и долг, которыми жили люди в дни блокады, живы и поныне", - сказал ведущий Александр Олешко.

На церемонии также прочитали стихи современных фронтовиков, которые были собраны в рамках проекта "Рифма сквозь прицел", созданного актерами Владимиром Бирюковым и Яковом Шамшиным.

Фестиваль "Виват кино России!" будет проходить по 17 мая. В его программе - 66 отечественных фильмов, из которых 8 участвуют в конкурсе. Все показы проходят бесплатно для зрителей. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РФ, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Союз кинематографистов России и "Петербург-кино".