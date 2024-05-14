Криса Хемсворта раздражают актеры, которые критикуют фильмы Marvel после работы в них

Актёр Крис Хемсворт в интервью газете The Times порассуждал про актёров, которые снимались в картинах Marvel Studios, а потом сами же критиковали киновселенную.

По мнению Криса, такие люди хотят сняться в кино Marvel Studios, чтобы о них узнал весь мир, однако после какого-либо провала они валят всю вину на Disney. Это выглядит странно и нелогично, считает Хемсворт.

Это похоже на что-то в духе: «Это успешные фильмы, снимите меня в одном из них! Почему фильм со мной не стрельнул? Пойду-ка я их критиковать». Подобное было и раньше, когда актёры позже говорили о каком-либо сериале с чувством вины или стыда. Смирение имеет большое значение.

В крайний раз зрители могли увидеть актёра в образе Тора в «Торе 4». Информации о том, вернётся ли артист к образу бога из Marvel, пока нет.