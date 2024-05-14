Умер актер, сыгравший негра Джима в "Приключениях Гекльберри Финна"

Скончался Сэмм-Арт Уильямс, американский актер кино и сериалов, сценарист и продюсер, режиссер и драматург, номинант премии "Тони", театрального аналога "Оскара".

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Как сообщила семья артиста, тот "мирно скончался" 13 мая в возрасте 78 лет в Северной Каролине, передаёт Broadway World.

Сэмюэль Артур Уильямс (полное имя) родился в 1946 году. Его мать преподавала драму и английский язык, прививая сыну, в частности, любовь к Эдгару По. Его "Ворон", по словам Уильямса, окажет на становление драматурга ключевое влияние.

В университете изучал психологию и политологию, планировал стать юристом, но любовь к искусству победила.

Как театральный актер Уильямс дебютировал в Нью-Йорке в 1973-м. Будучи двух метров ростом, одно время работал спарринг-партнером Мухаммеда Али. Снимался с 1977-го: "Барон" с Дэнни Гловером, "Бритва" (18+) Де Пальмы, "Ночь жонглера" с Бролином, культовый триллер братьев Коэн "Просто кровь" (18+), "Полиция Майами: Отдел нравов", "Детектив Майк Хаммер", Джим из "Приключений Гекльберри Финна" 1985-го - с Патриком Дэйем в роли Гека, другие.