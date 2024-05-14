Обвиненный в серии изнасилований Кевин Спейси может сыграть Фрэнка Синатру

64-летний американский актер Кевин Спейси, дважды лауреат премии "Оскар", имеет шанс сыграть своего коллегу - певца и актера Фрэнка Синатру.

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Напомним: Спейси, обвиненный в серийном сексуальном насилии, только-только начал оправляться от погружения в "отмену". Пока, впрочем, без особого успеха.

О возможном участии Спейси в своем новом проекте в интервью Variety рассказал режиссер, актер и сценарист Пол Шредер. Как уточнил Шредер, не так давно они вновь начали общаться с Кевином - "впервые за долгие годы", и, по мнению сценариста, пришло время "разморозить" артиста.

В настоящее время Спейси и Шредер обсуждают возможность биографической ленты о поздних годах жизни Синатры. Кевин - потенциальный кандидат на главную роль.

"Я бы не стал звать Кевина, будь его вина доказана. Но она не доказана", - пояснил Шредер.

Ранее сообщалось, что пес дочери режиссера Мартина Скорсезе откусил и съел часть пальца руки Шредера.