Звезда «Бесславных ублюдков» сыграет Дмитрия Шостаковича
Немецкий актер Аугуст Диль ("Мастер и Маргарита", "Бесславные ублюдки", "Фальшивомонетчики", "Тайная жизнь") перевоплотится в советского композитора Дмитрия Шостаковича в экранизации книги Джулиана Барнса "Шум времени". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Компанию ему составит Андреа Райсборо ("Кошачьи миры Луиса Уэйна", "МЫ. Верим в любовь", "Обливион", "Бёрдмэн", "Связи нет"). Британская актриса исполнит роль супруги Шостаковича Нины.
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Когда биографическая драма выйдет в прокат, на данный момент не известно.
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