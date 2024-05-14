Звезда «Бесславных ублюдков» сыграет Дмитрия Шостаковича

Немецкий актер Аугуст Диль ("Мастер и Маргарита", "Бесславные ублюдки", "Фальшивомонетчики", "Тайная жизнь") перевоплотится в советского композитора Дмитрия Шостаковича в экранизации книги Джулиана Барнса "Шум времени". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

© Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"

Компанию ему составит Андреа Райсборо ("Кошачьи миры Луиса Уэйна", "МЫ. Верим в любовь", "Обливион", "Бёрдмэн", "Связи нет"). Британская актриса исполнит роль супруги Шостаковича Нины.

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Когда биографическая драма выйдет в прокат, на данный момент не известно.

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