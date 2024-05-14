Новый фильм с Энн Хэтэуэй стал хитом потокового вещания

Мелодрама "Мысль о тебе" с Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным в главных ролях пользуется популярностью среди зрителей стримингового сервиса "Amazon Prime Video". Кинокартина стала одной из самых просматриваемых в период со 2 по 8 мая и вошла в топ-10, сообщает ScreenRant.

© Кадр из фильма "Мысль о тебе"

Фильм повествует о 40-летней матери-одиночки, которая случайно знакомится с 24-летним участником популярного бойз-бенда и вступает с ним в романтические отношения. Мировая премьера "Мысли о тебе" состоялась 16 марта 2024 года.

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Режиссером фильма выступил Майкл Шоуолтер, работавшими над такими проектами, как "Любовь — болезнь", "Осторожно, спойлер!", "Гриффин и Феникс: На краю счастья" и "Волосы дыбом".

За сценарий отвечали он же, Дженнифер Уэстфелд ("Первая леди", "Два парня и девушка", "Это мы", "Анатомия страсти") и Робин Ли ("Семь жизней", "Правила съема: Метод Хитча", "Национальная безопасность").

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