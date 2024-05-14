Екатерина Волкова — о замене актрисы, играющей Машу в спин-оффе «Ворониных»

Не успел сериал «Костя — Вера» выйти, уже успел попасть в небольшой скандал, связанный с заменой актрисы. Роль Маши Ворониной, дочери Веры и Кости, сыграет не Мария Ильюхина, которая исполняла эту роль в течение нескольких лет, а Карина Орлова.

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На замену актрисы отреагировала Екатерина Волкова, играющая в шоу Веру. По словам артистки, решение о смене актрисы принимают канал и авторы сериала, включая режиссёров и продюсеров. Волкова также призналась — ей обидно, что на роль дочери подобрали другую актрису.

Официальный кастинг уже говорит о том, что он не только для одного человека, — параллельно его проходят другие. Но мне тоже обидно.

Сериал «Костя – Вера» — продолжения знаменитого ситкома «Воронины». Производством занимается киностудия Team Films по заказу продюсерского центра «Леан-М», в первый сезон войдёт 17 эпизодов.