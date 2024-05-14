Вспоминаем лучшие роли Анны Михалковой в кино

Во вторник 14 мая Анна Михалкова, по праву занявшая место в ряду самых любимых российских актрис, отмечает 50-летний юбилей. В ее фильмографии есть уморительные комедии, драматические фильмы и триллеры. В день рождения артистки, покорившей нас своим талантом и непосредственностью, "РГ" предлагает вспомнить самые интересные ее работы.

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"Первая любовь" (1994)

В экранизации одноименного романа Тургенева Михалкова исполнила одну из своих первых главных ролей. Она сыграла 21-летнюю княгиню Зинаиду Засекину, приехавшую вместе с матерью отдыхать на дачу. В соседнем доме живет 16-летний Володя, который влюбляется в Зинаиду. Вот только что делать юноше, если он случайно видит своего отца, пробирающегося в покои к возлюбленной - той самой девушке?

В этой картине приятно наблюдать за совсем юной Михалковой. Ей удалось не померкнуть на фоне таких титанов кино, как Олег Янковский, Марина Неелова, Ирина Муравьева и Александр Абдулов. Это тот случай, когда классики русского кинематографа потрясающе воплотили образы из классики литературной.

"Связь" (2006)

Герои Анны Михалковой и Михаила Пореченкова - два взрослых состоявшихся человека. Он столичный бизнесмен, а она талантливый петербургский рекламщик. А главное, оба они в браке. Вот только случайная встреча закручивает обоих в вихрь из любви, чувства вины и страхов. Теперь эти люди могут быть счастливы только во время кратких свиданий где-то между двумя столицами.

Это честный рассказ о природе супружеской измены без попытки осудить и заклеймить.

"Мой папа - Барышников" (2010)

Это рассказ о том, что порой мысли и мечты становятся материальны и могут вопреки всему наделить человека необыкновенными способностями. В центре сюжета - скромняга Боря Фокин, который учится в балетном училище при Большом театре. Мальчишка совсем не помнит отца, а мама сдержанно рассказывает о некоем секретном задании, исполняя которое якобы пропал глава семейства. Конечно, Боря не верит в ее выдумки и в поисках правды приходит к заключению, что он сын легендарного балетмейстера Михаила Барышникова.

В этом фильме Анна Михалкова играет маму этого мечтательного парня, которая всеми силами пытается уберечь сына от разочарований. Последние, впрочем, не обойдут его стороной, когда новость о "звездном отце" станет главной в балетном училище.

"Давай разведемся" (2019)

Врач Мария устроила с самой собой гонку за блестящий профессиональный результат. Ей некогда тратить время на себя, ведь она главный кормилец в семье, где муж взял на себя заботу о детях и ведение домашнего хозяйства. В вечном стремлении заработать лишнюю копейку, при этом оставаясь хорошей и внимательной матерью, она упустила из виду один важный аспект- любимого мужа. И он, по классике жанра, встретил даму помоложе.

Эта комедия расскажет о перипетиях семейной жизни, с которыми сталкивается каждая вторая женщина. Прекрасно сыгранная Михалковой героиня вызывает то сочувствие, то жалость, но к концу картины - только абсолютное восхищение.

"Оторви и выбрось" (2021)

Героиня Михалковой, железная женщина по имени Вера Павловна, одна воспитывает внучку, мать которой сидит в тюрьме из-за разборок с бывшим любовником. Выйдя из мест лишения свободы, неудавшаяся родительница хочет забрать дочь к себе. Но бабушка готова на что угодно, лишь бы воссоединения не произошло. Кто же одержит верх? И можно ли вообще выйти из этой ситуации победителем?

За смешными диалогами и сценами, словно из американского вестерна, кроется история тяжелой сепарации от родителей. Все те раны, что самые близкие люди наносят друг другу словами, режиссер превратил в настоящие травмы от кулаков, ножей и пуль.